رياضة | مفاجآت نارية في تشكيل الأهلي أمام بيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجآت نارية في تشكيل الأهلي أمام بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة الغد أمام بيراميدز في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كالتالي :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي

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خط الدفاع : أحمد فتحي - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول

خط الوسط : عمرو السولية - حمدي فتحي - صالح جمعة - جونيور أجاي - جيرالدو دا كوستا

خط الهجوم : وليد أزارو.