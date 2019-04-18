رياضة | لاسارتي × رامون دياز.. ماذا يفعل الأجانب في مواجهات الأهلي ضد بيراميدز؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاسارتي × رامون دياز.. ماذا يفعل الأجانب في مواجهات الأهلي ضد بيراميدز؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض فريق الأهلي مساء اليوم الخميس مواجهة صعبة ضد نظيره بيراميدز (الأسيوطي سابقًا)، على استاد "بتروسبورت" في المباراة المؤجلة من الجولة 25 من الدوري المصري الممتاز.

ويتربع الأهلي علي قمة ترتيب الدوري الممتاز برصيد 58 نقطة، بينما يحتل فريق بيراميدز المركز الثاني بالتساوي مع الزمالك برصيد 57 نقطة لكل منهما، وستكون مباراة الليلة مهمة لكلا الفريقين من أجل مواصلة الزحف نحو لقب الدوري بالموسم الحالي.

وسبق وتقابل الأهلي مع بيراميدز في 6 مباريات سابقة (5 مباريات بالدوري - 1 مباراة بكأس مصر)، فاز الأهلي في 3 مباريات، وخسر مباراتين، وتعادل في مباراة وحيدة، وسجل لاعبو الاحمر 8 أهداف واستقبلت شباكه 3 أهداف.

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ويدخل الفريقين المباراة بقيادة فنية أجنبية، حيث سيكون هناك مواجهة "لاتينية" خارج الخطوط، بين المدرب الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لفريق بيراميدز، والأوروجواياني مارتن لاسارتي مدرب الأهلي.

وشهدت مواجهات الأهلي وبيراميدز قيادة فنية أجنبية للمارد الأحمر في 3 مباريات، حيث قاد المدرب الأسباني كارلوس جاريدو الفريق في مباراتين ضد بيراميدز بمسماه القديم "الأسيوطي" في موسم 2014-2015 بالدوري الممتاز، فاز بخماسية نظيفة في اللقاء الأول، وتعادل الفريقين سلبيًا في المباراة الثانية.

بينما خسر الفرنسي باتريس كارتيرون مع الأهلي مباراته ضد بيراميدز بقيادة حسام حسن في الدور الأول للدوري بالموسم الحالي بنتيجة 2-1.

يا تري من يحسم مواجهة "الخواجات" في مباراة الأهلي وبيراميدز مساء الليلة، مارتن لاسارتي ويبتعد بصدارة الدوري بعيدًا عن منافسيه، أم رامون دياز ويقرب بيراميدز من تحقيق الحلم بالتتويج بلقب الدوري؟