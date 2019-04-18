رياضة | انتصار كاسح وذكرى حزينة في تاريخ مواجهات الأهلي وبيراميدز بـ"أبريل"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انتصار كاسح وذكرى حزينة في تاريخ مواجهات الأهلي وبيراميدز بـ"أبريل" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق الأهلي مساء اليوم الخميس مع نظيره بيراميدز (الأسيوطي سابقًا)، على استاد "بتروسبورت" في المباراة المؤجلة من الجولة 25 من الدوري المصري الممتاز.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري الممتاز برصيد 58 نقطة، بينما يحتل فريق بيراميدز المركز الثاني بالتساوي مع الزمالك برصيد 57 نقطة لكل منهما، وستكون مباراة الليلة مهمة لكلا الفريقين من أجل مواصلة الزحف نحو لقب الدوري بالموسم الحالي.

وتقابل الأهلي مع بيراميدز في 6 مباريات سابقة (5 مباريات بالدوري - 1 مباراة بكأس مصر)، فاز الأهلي في 3 مباريات، وخسر مباراتين، وتعادل في مباراة وحيدة، وسجل لاعبو الاحمر 8 أهداف واستقبلت شباكه 3 أهداف.

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والتقي الفريقين مرتين فقط خلال شهر أبريل طوال تاريخ مواجهاتهما، المباراة الأولي كانت في الدوري الممتاز موسم 2014-2015، وتقابل الفريقين يوم 14 أبريل 2015 بالجولة 25 وانتهت بفوز كاسح للمارد الأحمر بخماسية نظيفة.

أما المباراة الثانية بين الأهلي وبيراميدز في شهر أبريل كانت يوم 30 أبريل 2018 في ربع نهائي كأس مصر وفاز بيراميدز (الأسيوطي سابقًا) بهدف دون رد وأطاح بالأهلي خارج البطولة المحلية.

يا تري من يحسم المواجهة الثالثة بين الأهلي وبيراميدز في شهر أبريل مساء الليلة؟