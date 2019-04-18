رياضة | بالأرقام .. تاريخ مواجهات الأهلي ضد بيراميدز قبل صدام الليلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأرقام .. تاريخ مواجهات الأهلي ضد بيراميدز قبل صدام الليلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض فريق الأهلي مواجهة صعبة ضد نظيره بيراميدز (الأسيوطي سابقًا)، في تمام الثامنة مساء الخميس، على استاد "بتروسبورت" ضمن مؤجلات الجولة الـ 25 من مسابقة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي 2018 -2019.

- موقف الفريقين بالدوري الممتاز:

الأهلي: يتصدر ترتيب الدوري برصيد 58 نقطة جمعها من 25 مباراة (18 انتصار - 4 تعادلات - 3 هزائم)، وسجل 42 هدفًا، واستقبلت شباكه 16 هدفًا.

بيراميدز: يتساوي مع الزمالك في رصيد النقاط بـ 57 نقطة جمعها من 27 مباراة (16 إنتصار - 9 تعادلات - هزيمتين)، وسجل 53 هدفًا، واستقبلت شباكه 27 هدفًا.

- تاريخ مواجهات الفريقين:

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تقابل الأهلي مع بيراميدز في 6 مباريات سابقة (5 مباريات بالدوري - 1 مباراة بكأس مصر)، فاز المارد الأحمر في 3 مباريات، وخسر مباراتين، وتعادل في مباراة وحيدة، وسجل لاعبو الأحمر 8 أهداف واستقبلت شباكه 3 أهداف.

أول مباراة جمعت الأهلي مع بيراميدز كانت في موسم 2014-2015، وانتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ويعتبر عبد الله السعيد لاعب بيراميدز الحالي، هداف مواجهات الفريقين بتسجيله 3 أهداف (هدفين مع الاهلي - هدف مع بيراميدز).

أكبر إنتصار في تاريخ مواجهات الأهلي ضد بيراميدز كان لصالح المارد الأحمر بفوزه 5-0 في لقاء الدور الثاني للدوري الممتاز موسم 2014-2015، ,كان يحمل بيراميدز اسمه القديم (الأسيوطي).

آخر مباراة جمعت الأهلي مع بيراميدز كان لقاء الدور الأول للدوري بالموسم الحالي وانتهي بخسارة المارد الأحمر بنتيجة 2-1.

ولم يفز الأهلي على بيراميدز في آخر مباراتين، حيث خسر بهدف دون رد في ربع نهائي كأس مصر الموسم الماضي، كما خسر 2-1 في لقاء الدور الأول بالدوري الممتاز بالموسم الحالي.