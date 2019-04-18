رياضة | دي ليخت يقترب من برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دي ليخت يقترب من برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية بأن مسئولي برشلونة توصلوا بالفعل لاتفاق لضم ماتياس دي ليخت نجم وقائد آياكس أمستردام في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مما يعني ابتعاده عن ريال مدريد المهتم بخدماته.

وأشارت شبكة ESPN الإسبانية إلى أنه تم التواصل مع أحد المصادر داخل النادي الكتالوني والذي أكد أن الصفقة قد حسمت لصالح برشلونة بمقابل يقترب من 80 مليون يورو.

وأكدت الشبكة الإسبانية بأن البرسا سيقوم بتمويل الصفقة من خلال بيع بعض لاعبي الفريق الأول بعد نهاية الموسم لدفع المبلغ المطلوب في دي ليخت لتدعيم الدفاع قبل بداية الموسم الجديد.

وذكرت الشبكة الإسبانية أن برشلونة يريد حسم صفقتين جديدتين في مركز المهاجم ومركز الظهير الأيسر حتى توفر المقومات لضمان استمرار منافسة الفريق على كل البطولات.