رياضة | انتهاء موسم أومتيتي مع برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انتهاء موسم أومتيتي مع برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تعرض الفرنسي صامويل أومتيتي نجم دفاع برشلونة الإسباني للإصابة من جديد.

وأفادت صحيفة آس الإسبانية بأن أومتيتي غاب عن تدريبات الفريق الأول في برشلونة اليوم بسبب معاناته من إصابة في الركبة.

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وذكرت الصحيفة الإسبانية بأن الإصابة ضربت أومتيتي بعد أن غاب في الأشهر الماضية بسبب إصابة في ركبته لتعود الإصابة في نفس المكان.

وأوضحت آس أن برشلونة لا يعلم توقيت عودة أومتيتي من الإصابة وهذا يعني انتهاء موسمه مع الفريق الكتالوني.

يذكر أن أومتيتي سيخضع لفحوصات طبيبة دقيقة على موضع الإصابة للوقوف على حجمها ومدة غيابه عن الملاعب.