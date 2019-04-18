رياضة | كلوب يتسبب في رحيل صلاح عن ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كلوب يتسبب في رحيل صلاح عن ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
فجرت صحيفة " آس " الإسبانية مفاجأة من العيار الثقيل حيث أكدت أن الدولي المصري محمد صلاح لاعب الفريق الاول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي طلب الرحيل عن فريقه وذلك خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.
وقالت الصحيفة أن نقاش حاد دار بين صلاح ومدربه الالماني يورجن كلوب هو ما تسبب في طلبه الرحيل ما يجعل اللاعب متاح للرحيل في الميركاتو المقبل والإنضمام إلى أكبر الأندية الأوروبية.
وقد يكون صلاح من الجواهر الموجودة في فترة الإنتقالات بعدما طلب من إدارة فريقه تسهيل خروجه من قلعة أنفيلد في نهاية الموسم بعد نقاشه العنيف مع كلوب.
وأنهت الصحيفة تقريرها أن صلاح لا يبدوا سعيداً في الفريق ما جعله يطلب الرحيل لكن الإدارة ستبحث عقد جلسة معه لإقناعه بالبقاء والرجوع عن قراره.
وفي حالة لم يرغب صلاح في الإستمرار وعدته إدارة الفريق بتسهيل خروجه للفريق الذي يرغب في الحصول على خدماته.