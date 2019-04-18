رياضة | مفاجأة.. صدام عنيف بين زيدان وبيريز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. صدام عنيف بين زيدان وبيريز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت بعض وسائل الإعلام الإسبانية عن وجود خلاف قوي نشب خلال الساعات القليلة الماضية بين الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق الكرة الاول بنادي ريال مدريد ورئيس النادي فلورينتينو بيريز بسبب بعض الصفقات التي طالب بها زيزو لتدعيم الصفوف خلال الموسم المقبل.

وأكملت التقارير أن بيريز رفض جلب الفرنسي بول بوجبا متوسط ميدان مانشستر يونايتد الإنجليزي على الرغم من أن زيدان طالب بالحصول على خدمات مواطنه الذي يعتبر بالنسبة له رقعة الشطرنج التي تنقص وسط ميدان الملكي والتي ستعيد له الحياة من جديد خاصةً بعد تدهور مستوى الالماني توني كروس.

وأرجع بيريز سبب عدم التحرك لجلب بوجبا بسبب عدم تأكده من قدرته على تقديم مستوى مميز رفقه المرينجي ما يجعله يرفض دفع 150 مليون يورو المبلغ الذي طلبته إدارة المانيو لترك نجم الفريق وبرر بيريز ذلك بسبب عدم قدرة بطل العالم مع الديكة 2018 على قيادة فريقه للإطاحة ببرشلونة والخروج من دوري أبطال أوروبا.

ويريد بيريز أن يقنع زيدان بضرورة الحصول على خدمات الدنماركي كريستيان إيريكسن صانع ألعاب توتنهام الإنجليزي خاصةً أن صفقة إنتقاله للفريق قد لا تتخطى حاجز ال80 مليون يورو لكن زيدان يرفض ذلك ويطالب بالتوقيع مع بوجبا بأي مبلغ.