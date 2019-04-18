رياضة | ليفربول يقترب من حسم أولى صفقاته الصيفية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليفربول يقترب من حسم أولى صفقاته الصيفية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير انجليزية اقتراب نادي ليفربول من حسم أولى صفقاته الصيفية وهو المهاجم الشاب تيمو فيرنر من نادي لايبزيج الألماني من أجل تدعيم خط هجوم الأحمر بالموسم المقبل.

وقالت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية، أن فيرنر أصبح على بعد خطوة واحدة من الانتقال إلى ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأوضحت أن تيمو فيرنر البالغ من العمر 23 عاماً يرفض تجديد عقده مع نادي لايبزيج الألماني، وذلك يدل على اقترابه من صفوف ليفربول بشكل أو بآخر.

وكانت تقارير صحفية إسبانية قد أشارت إلى أن محمد صلاح قد طلب بشكل رسمي الرحيل عن ليفربول بعد مشادة قوية مع يورجن كلوب وذلك وسط انتمام من برشلونة وريال مدريد.