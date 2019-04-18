رياضة | برشلونة يحسم صفقة قاهر يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يحسم صفقة قاهر يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت شبكة " ESPN " أن إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني حسمت بالفعل صفقة المدافع الدولي الهولندي ماتياس دي ليخت لاعب أياكس أمستردام الهولندي وذلك حسبما أكد مصدر مقرب من البيت الكاتلوني.

ومن المنتظر أن تكلف صفقة إنتقال دي ليخت خزائن البلوجرانا أكثر من 80 مليون يورو حيث زاد الصراع على اللاعب بسبب المستويات المبهرة التي يقدمها مع فريقه ومنتخب بلاده هولندا.

وسيغادر عدد من لاعبي البلوجرانا من أجل تمويل بعض الصفقات بعد التعاقد مع الثلاثي دي يونج وتوديبو وأخيراً دي ليخت وتبقى الفرصة مواتية للحصول على خدمات مهاجم وظهير أيسر.

وبات الثلاثي الأقرب للرحيل عن قلعة البلوجرانا البرازيلي فيليب كوتينيو والكرواتي إيفان راكيتيتش بالإضافة إلى البرازيلي مالكوم.