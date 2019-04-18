الامارات | الشارقة يقترب من الاحتفال بدرع الدوري

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة يقترب من الاحتفال بدرع الدوري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقترب الشارقة من الاحتفال بدوري دوري الخليج العربي لكرة القدم بعدما تعادل مع ضيفه العين 2-2 خلال المواجهة التي جمعتهما أمس الأربعاء على استاد خالد بن محمد في الحزانة ضمن الجولة 21 للدوري قافزا برصيده الى 51 نقطة مستفيدا من خسارة اقرب منافسيه على الصدارة وهو شباب الأهلي من الوحدة وتجمد رصيده عند 41 نقطة رافعا الفارق بينهما الى 10 نقاط، فيما رفع العين رصيده الى 39 نقطة في المركز الرابع.

وأخفق العين الذي عاني كثيرا خلال المباراة في إلحاق الهزيمة الأولى بالشارقة الذي لم يتعرض الى أي خسارة في الدوري حتى الآن بعدما حقق الفوز في 15 مباراة وتعادل في ست مباريات.

ونجح العين الذي خاض المباراة بلاعبي الصف الثاني من استعادة كبريائه بعدما تعرض لخسارتين قاستين على التوالي في الجولتين الماضيتين أمام كل من الجزيرة عجمان.

وشهدت المباراة التي انتهى شوطها الأول بالتعادل 1-1 تقلبات كثيرة خلال احداث الشوط الثاني الذين شهد تسجيل كل فريق لهدف.

ورغم أنه تسبب في ركلة الجزاء التي سدد منها لاعب العين الياباني شيوتاني هدف فريقه الثاني في مرمى الشارقة الا أن مهاجم الشارقة ويلتون سواريز صحح الخطأ الذي وقع فيه بتسجيله لهدف التعادل في مرمى العين" 88" وهو أول هدف له منذ الجولة 16 أمام شباب الأهلي ليرفع رصيده من الأهداف الى 17.

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وشهدت المباراة حضورا جماهيريا كبيرا بلغ 5083 مشجعا وامتلأت مدرجات الشارقة بكاملها.

بادر الشارقة بالهجوم وبدأ الأفضل من حيث التنظيم والانتشار في الملعب اغلب فترات الشوط الأول وحاول هجومه خلق ثغرات في دفاع العين والوصول الى مرماه في حين لجأ العين الذي افتقد اغلب عناصره الأساسية في هذه المباراة للهجمات المرتدة

استثمر الشارقة أفضليته في المباراة بتسجيل هدف السبق في المباراة عن طريق المحترف البرازيلي إيغور" 28" من تسديدة قوية مباشرة في مرمى الحارس خاد عيسى .

تمكن العين من العودة الى اجواء المباراة سريعا عندما نجح لاعبه جمال معروف من تسجيل هدف التعادل “35" من هجمة سريعة للعين مستغلا غياب خطأ الحارس والتغطية الدفاعية واحتفل معروف على بطريقة غريبة بعد تسجيله الهدف في مرمى فريقه السابق الشارقة الذي كان قد أنهى التعاقد معه في بداية الموسم الحالي وكأنه يرد على الشرقاوية بانه لا يستحق الرحيل عن الفريق.

لجأ حكم المباراة عمار الجنيبي الى تقنية الحكم الفيديو في احتساب ركلة جزاء للعين تسبب فيها مهاجم الفريق سواريز لارتكابه مخالفة مع لاعب العين جمال معروف داخل منطقة الجزاء" 70" تصدي لها محترف العين الياباني شيوتاني مسجلا الهدف الثاني للعين" 72"

ولم تدم فرحة العين طويلا فقد تمكن سواريز من تسجيل هدف التعادل للشارقة " 88" .