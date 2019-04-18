الامارات | إقامة نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية بالمغرب

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقدت الجمعية العمومية للاتحاد العربي لكرة القدم اجتماعها 24 مساء أمس الأربعاء بالعاصمة أبوظبي برئاسة تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ رئيس الاتحاد بحضور نائبي الرئيس محمد روراوة وعبدالخالق مسعود وأعضاء الجمعية. وتم خلال الاجتماع اطلاع الجمعية العمومية على التقارير الإدارية والفنية والمالية الخاصة ببطولة كأس زايد للأندية الأبطال واستعدادات الأمانة العامة للاتحاد العربي لإقامة النسخة الثانية من بطولة الأندية العربية بمسماها الجديد " كأس محمد السادس للأندية الأبطال " والذي أعلن عنه رئيس الاتحاد تقديراً لملك مملكة المغرب الملك محمد السادس ، وإقامة المباراة النهائية بالعاصمة المغربية الرباط . كما تم اعتماد تشكيل لجنتي الانضباط والاستئناف ، إلى جانب الإعلان عن تكفل رئيس الاتحاد بترميم وتأهيل مبنى الاتحاد السوداني لكرة القدم ، تقديرا لرئيس وأعضاء الاتحاد السوداني ورياضيي كرة القدم بالسودانكان رئيس الاتحاد العربي قد ترأس قبل ذلك اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد 66 ، والذي تم خلاله الاطلاع على تقارير اللجنة المنظمة لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال في الجوانب التنظيمية والفنية والإدارية والمالية ، بالإضافة إلى الاطلاع على التصورات الأولى المعدة من قبل الأمانة العامة بشأن النسخة الثانية من بطولة الأندية العربية بمسماها الجديد كأس محمد السادس للأندية الأبطال 2019 / 2020. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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