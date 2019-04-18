شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الزمالك والإسماعيلى اليوم الخميس بالدوري المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فى الخامسة مساء اليوم، الخميس، فريق الزمالك مباراة هامة أمام الإسماعيلى، على ستاد الجيش بالسويس، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، حيث يسعى الفارس الابيض لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط، لمواصلة الضغط على منافسة الأهلى الذى يعتلى الصدارة بفارق نقطة واحدة، الأمر الذى يشعل الصراع بين القطبين ويزيد من حماس المنافسات على اللقب.

يدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الثانى برصيد 57 نقطة، بعدما خاض 25 مباراة، حقق الفوز فى 17 لقاء، وتعادل فى 6، وخسر جولتين، وأحرز لاعبيه 52 هدف، وسكنت شباكه 22 هدف، فى الوقت الذى يخوض فيه الإسماعيلي المباراة وفى جعبته 37 نقطة، محتلاً المركز السابع، بعدما خاض 26 مباراة، حقق الفوز فى 9 وتعادل فى 10، وخسر 7 مواجهات، وأحرز لاعبيه 26 هدف، وسكنت شباكه نفس العدد من الأهداف.

ونستعرض أهم المعلومات عن مباراة الزمالك والاسماعيلى فى السطور التالية ..

*مواجهات الزمالك والاسماعيلى فى شهر أبريل

التقى الفريقان بالمسابقة المحلية خلال شهر أبريل فى 17 مباراة ، فاز الاسماعيلى فى 7 لقاءات وتعادل فى 4 مباريات وخسر فى 6 مواجهات ، سجل لاعبو الاسماعيلى 26 هدفا واحرز الزمالك 20 هدفا.

*رقم قياسى للدراويش أمام الزمالك

ويعد الإسماعيلى أكثر نادٍ مصرى فوزا على الزمالك فى الدورين الأول والثانى "ذهاب وعودة" بالدورى المحلى بواقع 8 مرات.

كما يحمل الدراويش رقما مميزا آخر، حيث لم يتلقى خسارة من الزمالك منذ موسم 2007/2006 بالإسماعيلية، حيث كانت آخر هزيمة يوم الثلاثاء الموافق 26 سبتمبر عام 2006 فى المباراة التى انتهت بهدف سجله مجدى عطوة.

Advertisements

*المواجهة رقم 104 بين الزمالك والاسماعيلى

التقى الزمالك والاسماعيلى قبل مباراة الليلة فى 103 مباراة منهم مباراة فى الدورة الثلاثية موسم 62/63 وانتهت بالتعادل السلبى بدون اهداف فاز فيها الإسماعيلى فى 31 مباراة وفاز الزمالك فى 41 وتعادل الفريقين فى 31 مباراة .

أحرز الاسماعيلى 108 هدف ودخل مرماه 119 هدف.

*الهدافين فى كلاسيكو أولاد العم

ويحتل عوض عبد الرحمن هداف الدورى العام موسم 50 – 51 لائحة ترتيب هدافو الإسماعيلى فى مرمى الزمالك برصيد 8 أهداف وبنفس الرصيد ويحتل عبد الحليم هداف الزمالك.

*ترتيب الزمالك والاسماعيلى فى جدول الدوري

ويدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الثانى برصيد 57 نقطة، بعدما خاض 25 مباراة، حقق الفوز فى 17 لقاء، وتعادل فى 6، وخسر جولتين، وأحرز لاعبيه 52 هدف، وسكنت شباكه 22 هدف، فى الوقت الذى يخوض فيه الإسماعيلي المباراة وفى جعبته 37 نقطة، محتلاً المركز السابع، بعدما خاض 26 مباراة، حقق الفوز فى 9 وتعادل فى 10، وخسر 7 مواجهات، وأحرز لاعبيه 26 هدف، وسكنت شباكه نفس العدد من الأهداف.