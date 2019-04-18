شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للزمالك أمام الإسماعيلى فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فى الخامسة مساء اليوم، الخميس، فريق الزمالك مباراة هامة أمام الإسماعيلى، على ستاد الجيش بالسويس، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، حيث يسعى الفارس الابيض لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط، لمواصلة الضغط على منافسة الأهلى الذى يعتلى الصدارة بفارق نقطة واحدة، الأمر الذى يشعل الصراع بين القطبين ويزيد من حماس المنافسات على اللقب.

ومن المتوقع أن يخوض الأبيض مواجهة الإسماعيلى بتشكل مكون من: محمود جنش فى حراسة المرمى، فى الدفاع كلاً من: محمود علاء، محمد عبد الغنى، عبد الله جمعة، محمد عبد السلام، فى الوسط: طارق حامد ومحمود عبد العزيز أو محمد إبراهيم، وأحمد سيد زيزو، ويوسف أوباما وحميد أحداد، وفى الهجوم: خالد بوطيب.

ويدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الثانى برصيد 57 نقطة، بعدما خاض 25 مباراة، حقق الفوز فى 17 لقاء، وتعادل فى 6، وخسر جولتين، وأحرز لاعبيه 52 هدف، وسكنت شباكه 22 هدف، فى الوقت الذى يخوض فيه الإسماعيلي المباراة وفى جعبته 37 نقطة، محتلاً المركز السابع، بعدما خاض 26 مباراة، حقق الفوز فى 9 وتعادل فى 10، وخسر 7 مواجهات، وأحرز لاعبيه 26 هدف، وسكنت شباكه نفس العدد من الأهداف.