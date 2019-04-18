مواعيد مباريات اليوم بالدوري الأوروبي والمصري الممتاز

أسامة حافظ تقام، اليوم الخميس، مباريات بالدوري الممتاز والدوري الأوروبي وأبرزها.. الدوري الممتاز المصري

الزمالك ضد الإسماعيلي 5:30 مساء

الأهلي ضد بيراميدز 8:00 مساء الدوري الأوروبي

نابولي ضد أرسنال 9:00 مساء

فالنسيا ضد فياريال 9:00 مساء

آينتراخت فرانكفورت ضد بنفيكا 9:00 مساء

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