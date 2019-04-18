شكرا لقرائتكم خبر عن مختار مختار يعلن قائمة الإنتاج الحربى لمواجهة ذئاب الجبل الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينهى فريق الانتاج الحربى بقيادة مختار مختار استعداداته لمواجهة المقاولون العرب اليوم الخميس على أن يعلن قائمة الفريق التى تستعد لملاقاة ذئاب الجبل المقرر لها الخامسة عصر الجمعة على ستاد بتروسبورت فى افتتاحية الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري العام .

وخسر الإنتاج الحربى من سموحة بهدفين دون رد فى الجولة الاخيرة للمسابقة .

ويحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 11 وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبيه 31 هدف وتلقت شباكه 37 هدف فيما يحتل المقاولون العرب المركز الخامس برصيد 40 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز فى 11 وتعادل فى 7 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 36 هدف وتلقت شباكه 31 هدف .