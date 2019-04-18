شكرا لقرائتكم خبر عن النجاة من الهبوط بين كفر الشيخ والحمام أبرز مواجهات المجموعة الثالثة بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام اليوم 7 مباريات فى المجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى بعد حسم طنطا الصعود لدورى الأضواء إلا أن هناك منافسة شرسة بين كفر الشيخ والحمام لحجز اخر بطاقة للبقاء بالدورى بعد التأكد من هبوط الثلاثى الجزيرة بمطروح ومركز شباب تلا وسيدى سالم ، حيث يستضيف كفر الشيخ صاحب المركز الحادى عشر برصيد 27 نقطة فريق المنصورة ، بينما يلتقى الحمام صاحب المركز العاشر برصيد 29 نقطة مع سيدى سالم ويكفى الحمام الفوز لضمان البقاء .

كما يسعي الحمام المطروحي لحسم بقاؤه عندما يستضيف سيدي سالم الهابط رسميا للقسم الثالث ، ويستضيف استاد بلدية المحلة مباراة الديربي بين بلدية المحلة وغزل المحلة في مباراة تحصيل حاصل بالنسبة للفريقين ، في الوقت الذي سيحتفل فيه طنطا بالصعود للدوري الممتاز عندما يستضيف فريق ابوقير للأسمدة صاحب المركز الثالث بالمجموعة .

وسيودع مركز شباب تلا دوري القسم الثاني عندما يستضيف دمنهور في المباراة الختامية لتلا بعد الهبوط للقسم الثالث بينما يستضيف الرجاء نظيره الأوليمبي السكندري في مباراة تحسين المراكز ، في الوقت الذي يسعي فيه فاركو لتأكيد بقاؤه في الدوري الممتاز عندما يستضيف الجزيرة المطروحي الهابط أيضا للقسم الثالث