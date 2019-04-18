شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى أمام سبورتنج فى نهائى كأس مصر لسيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه فى الثامنة مساء اليوم الخميس ، فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى نظيره سبورتنج فى نهائى كأس مصر . بينما يسبق هذا اللقاء مباراة تحديد صاحب الميدالية البرونزية بين الشمس والصيد . Advertisements تأهل فريق الأهلى إلى النهائى بالفوز على الشمس بنتبحة 3/0، بينما تأهل فريق سبورتنج بالفوز على الصيد بنتبجة 3/2 . يذكر أن الأهلى بطل نسخة الدورى هذا الموسم ، بعدما حقق لقب البطولة الأفريقية للأندية للمرة العاشرة على أرضه ووسط جماهيره ز

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