الطلائع يتوجه للغردقة الليلة لملاقاة الجونة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوجه اليوم الخميس فريق طلائع الجيش بقيادة البلجيكى لوك ايميل للغردقة للدخول فى معسكر مغلق استعداداً لملاقاة الجونة المقرر لها الثامنة مساء الجمعة على ستاد الجونة فى الجولة الـ 30 للدوري وكان طلائع الجيش قد فاز فى مباراته الأخيرة على الداخلية بهدفين مقابل هدف. ويحتل الجونة المركز الحادى عشر برصيد 32 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز فى 7 وتعادل فى 11 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 33 هدف وتلقت شباكه 46 هدف فيما يحتل الطلائع المركز التاسع برصيد 34 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 10 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 34 هدف وتلقت شباكه مثلهم.

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