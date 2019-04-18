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أف سى مصر يحلم بالصعود على حساب المريخ اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام اليوم 7 مباريات فى الأسبوع الأخير للمجموعة الأخيرة بدورى القسم الثانى تحدد الفريق الثالث المتأهل لدورى الأضواء بعدما احتدم الصراع بين الثلاثى أف سى مصر صاحب الصدارة برصيد 51 نقطة وسيراميكا كليوباترا صاحب المركز الثانى برصيد 50 نقطة والقناة صاحب المركز الثالث برصيد 49 نقطة .

يبحث أف سى مصر عن تحقيق الفوز على المريخ ليرفع رصيده إلى 54 نقطة والصعود رسميا إلى دورى الأضواء لأول مرة فى تاريخه ، بينما يلتقى سيراميكا والقناة باستاد هيئة قناة السويس فى لقاء يبحثان فيه الفريقان عن الثلاث نقاط لأن التعادل يصعد مباشرة بأف سى  مصر للدورى حتى لو خسر لقاء المريخ .

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وفى لقاءات الهروب من القاع يتنافس الزرقا والشمس على حجز اخر بطاقة للبقاء بالقسم الثانى ، حيث يلتقى الزرقا صاحب المركز الحادى عشر برصيد 27 نقطة مع الترسانة الذى يحتل المركز الرابع برصيد 48 نقطة ، بينما يخرج الشمس صاحب المركز العاشر برصيد 27 نقطة أيضا لمواجهة النصر وفى حالة تساوى الفريقان فى النقاط يبقى الزرقا بالدورى

 وعلي استاد جامعة المنوفية يسعي  جمهورية شبين لحسم بقاؤه في دوري القسم الثاني عندما يستضيف أبي صقل الهابط رسميا للقسم الثالث فيما يودع بورتو السويس ودمياط دوري القسم الثاني خلال مباراتهما بإستاد الجيش بالسويس وذلك بعد هبوط الفريقين سويا   بينما سيحل كوكاكولا ضيفا ثقيلا علي منتخب السويس بإستاد السويس في مباراة تحصيل حاصل للفريقين.

يذكر أنه كان قد صعد أسوان وطنطا للدوري الممتاز، ويتبقى الفريق الثالث من مجموعة القاهرة.

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