تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الهلال والنجم الساحلي اليوم مجانا| تردد القنوات الناقلة لنهائي...

إليكم أسماء وتردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الهلال والنجم الساحلي مباشرة مجانا اليوم، خصوصا ان جماهير الهلال السعودي والنجم الساحلي التونسي، تبحث في جوجل معا اقتراب موعد مشاهدة مباراة نهائي البطولة العربية، عن أسماء وتردد القنوات المفتوحة المجانية الناقلة لمباراة نهائي كأس زايد للأندية الأبطال 2019 مجانا اليوم الخميس، والتي ستجمع النجم الساحلي والهلال، على أرضية ستاذ هزاع بن زايد بنادي العين.

توقيت مباراة الهلال والنجم الساحلي اليوم

متابعة مباراة الهلال والنجم الساحلي اليوم الخميس 18/4/2019، في مباراة نهائي كأس زايد 2019، سيكون ابتداء من الساعة الواحدة وخمسون دقيقة بتوقيت غرينتش العالمي، الذي يصادف الساعة الثانية والدقيقة الخمسون بتوقيت، كل من تونس والمغرب والجزائر، وفي الساعة الثالثة وخمسون دقيقة، بتوقيت مصر والسودان، وفي الرابعة مساءا وخمسون دقيقة، بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الهلال والنجم الساحلي مباشرة

بخصوص القنوات المجانية الناقلة لمباراة نهائي كأس زايد 2019 مجانا، ستكون أولا هي مجموعة قنوات أبوظبي الرياضية، القناة الناقلة لمباريات البطولة العربية مجانا، وستعرض مباراة الهلال والنجم الساحلي اليوم، على كل من قناة أبوظبي الرياضية HD 1 المفتوحة، بجانب تردد قناة أبوظبي الرياضية HD 2، وقناة HD 3.

ودائما مع القنوات المجانية الناقلة لمباراة النجم الساحلي والهلال مباشرة اليوم، حيث ستعرض المباراة كذلك على تردد قناة KSA SPORTS HD المفتوحة، كما ستكون قناة تونس الوطنية الأولى، من بين القنوات الناقلة لنهائي البطولة العربية مجانا اليوم.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الهلال والنجم الساحلي مجانا

الآن سنترككم مع تفاصيل ومعلومات تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة الهلال والنجم الساحلي مجانا، من أجل ادخلها إلى أجهزة الاستقبال الخاصة بكم ومتابعة أحداث مباراة اليوم.

تردد قنوات أبوظبي الرياضية HD المفتوحة

القناة قناة أبوظبي الرياضية HD 1 وقناة hd 2 القمر الصناعي النايل سات 101/102 معدل الترميز 27500 معدل تصحيح الخطأ 2/3 التردد 12467

تردد قناة أبوظبي الرياضية HD 3

القناة قناة أبوظبي الرياضية HD 3 القمر الصناعي النايل سات 101/102 التردد 12092 معدل الاستقطاب عمودي معدل الترميز 27500 معدل تصحيح الخطأ 5/6

تردد قناة KSA SPORTS HD

القناة KSA SPORTS القمر الصناعي النايل سات 101/102 التردد 12284 الاستقطاب عمودي معدل الترميز 27500 رقم تصحيح الخطأ 3/4

تردد قناة تونس الوطنية الأولى “1”