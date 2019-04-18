ملخص « السيتي وتوتنهام » مبارة مجنونة تنتهي بصعود السبيرز

رضا علي
في واحدة من افضل مباريات الموسم الاوروبي تأهل توتنهام لنصف نهائي دورى أبطال أوروبا رغم الخسارة بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة، على ملعب الاتحاد فى إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا،
وكان السبيرز قد حقق الفوز ذهابا 1 - 0
وألغى الحكم هدف للمان سيتي عن طريق ستيرلينج في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع كان كفيلا لصعود السيتي , واعتمد الحكم علي تقنية الفار في الغاء الهدف .
ويواجه توتنهام فى مباراة نصف النهائي نظيره فريق اياكس الهولندى الذى نجح فى تخطى فريق يوفنتوس الإيطالى بنتيجة 3 – 2.
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