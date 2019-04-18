محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
شهد يوم أمس الأربعاء العديد من الأحداث الهامة التي نستعرضها في التقرير التالي:
بالمواعيد.. نصف النهائي.. صدام "صلاح وميسي".. وأياكس مع توتنهام
حكم صربي لمباراة الإسماعيلي والزمالك وكرواتي للقاء الأهلي وبيراميدز
بالفيديو.. هدف في كاسياس و"أسيست".. ملخص لمسات صلاح أمام بورتو
بالفيديو.. مواجهة نارية.. توتنهام يطيح بالسيتي ويتأهل لنصف نهائي دوري الأبطال
بالفيديو.. ليفربول يضرب موعدًا أمام برشلونة في نصف نهائي الأبطال.. وصلاح يُسجل في فوز رباعي
قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز.. غياب 17 لاعبا
هل يناور آل شيخ الأهلي بغياب كينو وبينافنتي؟.. 4 شواهد سابقة
مصدر بالأهلي لمصراوي: رمضان صبحي وصلاح محسن خارج لقاء بيراميدز للإصابة
قائمة الزمالك.. استبعاد كهربا ومدبولي أمام الإسماعيلي بالدوري
الإسماعيلي يعلن قائمته لمواجهة الزمالك بالدوري
آس الإسبانية تكشف السبب.. محمد صلاح طلب الرحيل عن ليفربول
تايم الأمريكية تختار محمد صلاح ضمن أكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم
تقرير.. غيابات الأهلي وبيراميدز.. كينو الأبرز و3 ضربات للاسارتي
تقرير بالأرقام.. صلاح أم ماني.. هل صدقت تصريحات كاراجر عن "الأهم" في ليفربول؟
تقرير.. فارق النقطة.. 3 تحديات بين الأهلي وبيراميدز قبل موقعة الدوري
كانت هذه تفاصيل خبر ملف الأربعاء.. حكام الأهلي وبيراميدز والزمالك والإسماعيلي.. ومناورة تركي آل الشيخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.