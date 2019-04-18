محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة الخليج 365: زوار الخليج 365 الأعزا، نستعرض يوميًا أهم الأهداف التي سجلت خلال الدوريات الأوربية المختلفة يوم الأربعاء 17 أبريل. دوري أبطال أوروبا مانشستر سيتي 4 VS توتنهام هوتسبر 3 Advertisements بورتو 1 VS ليفربول 4 الدوري الفرنسي نانت 3 VS باريس سان جيرمان 2

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كانت هذه تفاصيل خبر أهداف الأربعاء.. رباعية ليفربول.. تعثر باريس سان جيرمان.. وتأهل توتنهام على حساب مان سيتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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