الأهلي الجريح يتحفز للثأر وتعزيز صدارة الدوري أمام طموح بيراميدز

يتجدد الموعد في الثامنة مساء اليوم الخميس باللقاء المشتعل والمثير بين الأهلي وضيفه بيراميدز على ملعب بتروسبورت المؤجل من الجولة الخامسة والعشرين للدوري الممتاز لكرة القدم في مواجهة مشتعلة في ظل صراع القمة الذي يعيشه الدوري هذا الموسم لأول مرة منذ سنوات.

يحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري برصيد 58 نقطة من 25 مباراة بقيادة مدربه الأوروجوياني مارتن لاسارتي بينما يحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 57 نقطة من 27 مباراة بقيادة مدربه الأرجنتيني رامون دياز.

ويتحفز فريق الأهلي الثأر من بيراميدز بعدما خسر لقاء الدور الأول بهدفين مقابل هدف كما أن الأهلي الجريح يبحث عن تعزيز صدارة الدوري ومصالحة الجماهير بعد الخروج المرير من دوري أبطال أفريقيا من دور الثمانية عقب الخسارة بخمسة أهداف نظيفة من صن داونز الجنوب أفريقي ذهاباً ولم يكف الفوز إياباً في برج العرب.

وتمسك الأهلي قبل مباراة الليلة بحضور 5 آلاف مشجع وفقاً للمتعارف عليه واللوائح الخاصة ببطولة الدوري هذا الموسم ،

وتمت الموافقة على حضور 3500 مشجع من الأهلي و1000 تذكرة لمراكز الشباب ووزارة الشباب الرياضة و500 تذكرة لبيراميدز.

واستعد الأهلي لمباراة بيراميدز من خلال مران بدني وخفيف بعد الحصول على راحة لمدة 24 ساعة عقب لقاء صن داونز كما أغلق الفريق تدريباته في الـ48 ساعة الأخيرة قبل المباراة وسط مطالبات من الجهاز الفني بقيادة لاسارتي بغلق ملف البطولة الأفريقية وحصد الانتصار من أجل مصالحة الجماهير في ظل البحث عن التتويج ببطولة الدوري خاصة أن هذه المواجهة مفصلية ومهمة وحاسمة في صراع القمة.

الأهلي يدخل اللقاء في غياب الظهير الأيمن محمد هاني للإيقاف وكريم وليد نيدفيد وسعد سمير ووليد سليمان وإسلام محارب ورمضان صبحي للإصابة ، و الثنائي هشام محمد وأحمد الشيخ لعدم الجاهزية.

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ويدرس لاسارتي إجراء عدة تغييرات على التشكيلة الحمراء واللعب بطريقة 4-3-3 بالاعتماد

على الحارس محمد الشناوي وأمامه الرباعي ياسر إبراهيم وأيمن أشرف وأحمد فتحي والتونسي علي معلول في خط الدفاع وحسام عاشور وعمرو السولية والنيجيري جونيور أجاي وصالح جمعة والأنجولي جيرالدو للوسط والمغربي وليد أزارو "مروان محسن" للهجوم.

في المقابل ، أعلن الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لفريق بيراميدز حالة الطوارئ قبل لقاء الأهلي وقررت إدارة الكرة صرف مكافآت خاصة للفوز بهذه المباراة وتحقيق النقاط الثلاث لاعتلاء القمة وإشعال صراع القمة.

وعقد دياز جلسات مكثفة مع اللاعبين بدنياً وفنياً وبالفيديو من أجل تحقيق الفوز على الأهلي وشاهد لقاء صن داونز في ذهاب وإياب ربع النهائي بدوري الأبطال كما عقد حسام البدري رئيس النادي وأحمد حسن المشرف على الكرة جلسة مع اللاعبين طالبهم بالفوز.

وتبدو صفوف بيراميدز مكتملة عدا غياب اللاعب السوري عمر خريبين الذي حصل على الطرد في لقاء الاتحاد بالجولة الماضية ، وتأكدت جاهزية البرازيلي ماركوس كينو بينما يغيب البيروفي كريستيان بينافينتي لاعبي الفريق للإصابة.

ويعتمد بيراميدز على طريقة 4-3-3 باللعب بالحارس أحمد الشناوي وأمامه الرباعي أحمد أيمن منصور والسوري عمرو ميداني ورجب بكار وعمر جابر للدفاع ونبيل عماد دونجا وعبد الله السعيد والبوركيني إريك تراوري للوسط والبرازيلي ماركوس كينو ومحمد فاروق والإكوادوري جون سيفوينتي للهجوم.