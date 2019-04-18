تعرف علي تاريخ حكم الأهلي وبيراميدز

اعلنة لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم تعيين الحكم الكرواتي إيفان بيبيك مهمة إدارة مبارة الأهلي وبيراميدز.. ونستعرض في النقاط التالية أبراز المعلومات عنه. يحمل الإشارة الدولية منذ 2003 . يبلغ من العمر 41 عاما. أدار من قبل للأهلي مواجهة قمة رقم 100 أمام غريمة التقيلدي نادي الزمالك رقم 100 أمام غريمة التقيلدي نادي الزمالك حقق يومها الأهلي الانتصار بهدف دون رد لمحمد أبوتريكه. تم إسناد له 113 مبارة Advertisements أشهر 1445 بطاقة صفراء، و29 بطاقة حمراء مباشرة، وقام بـ60 حالة طرد بإنذارين. قام بإدارة 12 مبارة بدوري الأبطال آخرها عام 2016 عندما حقق الريال الانتصار على شختار بأربعه أهدف دون رد. أدار من قبل 13 مبارة في الدوري السعودي وهو يعرف الملاعب العربية جيدا. وتولي قيادة الساحة في 24 بطولة أدار 24 دوري بطال أوروبا، والدوري الأوروبي، وكأس العالم للشباب ومباريات ودية مختلفة.

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