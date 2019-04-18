تعرف على موعد مباراة الأهلي وبيراميدز والقنوات الناقلة

يواجة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره بيراميدز مساء اليوم الخميس على ملعب استاد السلام في المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز . ويتطلع النادي الأهلي للفوز بالثلاث نقاط ليحافظ علي صدارتة، بينما يرغب بيراميدز في خطف الفوز ليدخل المنافسة على لقب الدوري. يرغب بيراميدز في خطف الفوز ليدخل المنافسة على لقب الدوري. موعد مباراة الأهلي وبيراميدز ستقام مباراة الأهلي وبيراميدز في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة ، وفي تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت Advertisements المملكة العربية السعودية حينما تكون في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز تذاع مباراة الأهلي وبيراميدز عبر قناتي أون سبورت الرياضية والنيل الرياضية بشكل حصري بتعليق مدحت شلبي وأيمن الكاشف. ويدخل الأهلي اللقاء وهو يحتل المركز الأول برصيد 58 نقطة بينما يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 57 نقطة.

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