رياضة | صفقتان من العيار الثقيل على رادار ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صفقتان من العيار الثقيل على رادار ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية فرنسية، عن خطط ريال مدريد التعاقدية في الصيف المقبل لتدعيم الفريق الكروي الأول.

وقال موقع "le10sport" الفرنسي، أن ريال مدريد يعتزم عقد صفقتين من العيار الثقيل فالأولى وهي ضم البلجيكي إيدين هازارد نجم تشيلسي مقابل 100 مليون يورو.

وأوضح الموقع أن الصفقة الثانية تتمثل في عدد من اللاعبين مثل نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، وزميله كيليان مبابي بجانب هاري كين، مهاجم توتنهام.

وأكد موقع "le10sport" أن ريال مدريد يجهز إيصال بقيمة الصفقة الثانية إلى 300 مليون يورو، خاصةً لو كان اللاعب هو نيمار أو مبابي.