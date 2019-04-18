رياضة | زيدان يضحي بثلاثة نجوم دفعة واحدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يضحي بثلاثة نجوم دفعة واحدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت بعض المصادر الصحفية من العاصمة الاسبانية مدريد أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق الكرة الاول بنادي ريال مدريد بصدد الإستغناء عن أكثر من لاعب وذلك في ظل رغبته لإحداث ثورة تجديد في دماء الفريق.

ووفقاً للإعلامي الموثوق جوسيب بيدريول عبر برنامجه الشهير " الشيرينجيتو " أكد أن الثلاثي لوكاس فاسكيز ، وجاريث بيل ، وفرانشيسكو إيسكو ، باتوا على أعتاب الرحيل ومغادرة قلعة الملكي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة لتوفير بعض الأموال الكافية لشراء لاعبين جدد.

ويبدو أن زيدان لا يرغب في بقاء الثلاثي وتسعى الكثير من الأندية الحصول على خدماتهم فإيسكو على رادار يوفنتوس ومانشستر سيتي ، في المقابل تتنافس أندية مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ للحصول على خدمات جاريث بيل ، في حين من المنتظر أن يرحل فاسكيز لأحد الفرق المتوسطة في إسبانيا.

ويعمل ريال مدريد جاهداً للحصول على توقيع أكثر من نجم كبير مثل إيدين هازارد نجم البلوز فريق تشيلسي وبول بوجبا متوسط ميدان مانشستر يونايتد بالإضافة إلى كريستيان إيريكسن لاعب توتنهام هوتسبيرز وغيرهم من النجوم العالميين للعودة إلى منصات التتويج من جديد بعد الخروج من المنافسة مبكراً الموسم الجاري.