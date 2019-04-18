رياضة | ساديو ماني يغلق الباب في وجه ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ساديو ماني يغلق الباب في وجه ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لمح السنغالي ساديو ماني لاعب الفريق الاول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي إلى رغبته في البقاء بين جدران ملعب أنفيلد لفترة زمنية طويلة وذلك رداً على الشائعات والأخبار التي ربطته بالإنتقال إلى ريال مدريد الإسباني صيف العام الجاري.

وكان زين الدين زيدان العائد لتولي القيادة الفنية للملكي من جديد قد اراد الحصول على خدمات ماني وذلك في الولاية التدريبية الاولى له قبل الرحيل عقب مباراة نهائي دوري ابطال أوروبا 2018 والتي توج بها الملكي لكن رحيله عن الفريق أوقف الصفقة.

وينوي الملكي دفع مبلغ 130 مليون يورو لإستقطاب أسد التيرانجا إلى قلعة سانتياجو بيرنابيو خاصةً بعد التألق اللافت الذي حققه اللاعب مع فريقه حتى الآن بتسجيلة 21 هدفاً في جميع البطولات مع الريدز 18 هدفاً منهم في الدوري الإنجليزي ما ساهم في منافسة الفريق لمانشستر سيتي على اللقب.

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وفي تصريحات أدلى بها ماني لمجلة ليفربول أكد أنه سعيد بوصوله للمباراة رقم 100 بقميص الريدز ويريد أن يكون أسطورة للفريق والدوري الإنجليزي حيث تعتبر تلك الخطوات من أهم أهدافي ويجب عليا أن أفعل كل ما بوسعي لتحقيق ذلك.

وأضاف " يورجن كلوب واحد من أفضل المدربين الذين لعبت وتدربت معهم وتستطيعوا رؤية ذلك من خلال النتائج لتي نحققها خاصةً أنه يجب جميع اللاعبين وقريب منهم للغاية ويطلب منا أن نبذل قصارى جهدنا في الملعب دون النظر إلى النتيجة التي حتماً ستأتي بالجهد.

وتأتي تلك التصريحات قبل المواجهة المرتقبة التي يلتقي فيها الريدز اليوم الاربعاء مع بورتو على ملعب دراجاو لحساب مباريات إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد الفوز ذهاباً بهدفين مقابل لا شيء.