رياضة | فرانكفورت يحسم مصير هدف برشلونة وريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرانكفورت يحسم مصير هدف برشلونة وريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني مصير مهاجمه الصربي لوكا يوفيتش والذي كان أحد الأسماء المطلوبة في قطبي الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة.

وقضى يوفيتش موسمين معاراً من بنفيكا البرتغالي، ليقرر بعد ذلك فرانكفورت التعاقد معه بعقد دائم مقابل مبلغ 8 ملايين يورو.

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وقام نادي فرانكفورت بالإعلان عن تفعيل بند خيار الشراء في عقد لوكا يوفيتش صاحب الـ 21 عاماً والذي وقع عقد معه حتى 30 يونيو 2023.

وتأتي خطوة النادي الألماني لتنهي على آمال برشلونة وريال مدريد بعد فترة من الصراع بينهنا للظفر بخدمات لوكا يوفيتش الذي توهج مع فريقه هذا الموسم.

والجدير بالذكر فأن يوفيتش قد انتقل إلى آينتراخت فرانكفورت في صيف 2017، وسجل 8 أهداف خلال 22 مباراة، ومن ثم تألق في الموسم الحالي وقام بإحراز 17 هدفًا وصنع 6 أهداف في البوندسليجا.