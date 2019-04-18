رياضة | الأهلي يفقد 17 لاعبا أمام بيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يفقد 17 لاعبا أمام بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يغيب عن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي 17 لاعبًا في مواجهة بيراميدز الخميس، في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

واستبعد مارتن لاسارتي المير الفني للأهلي كلا من:

محمد محمود، ووليد سليمان، وسعد الدين سمير، وكريم وليد نيدفيد، وإسلام محارب، وعمرو جمال، ورمضان صبحي، وصلاح محسن، للإصابة، وأحمد الشيخ، وهشام محمد، وشريف إكرامي، لعدم الجاهزية، وباسم علي، وأحمد علاء، وأحمد حمودي، ومحمد شريف، ومحمد نجيب، لأسباب فنية، ومحمد هاني للإيقاف.