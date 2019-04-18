رياضة | في خطوة مفاجئة.. كوفاسيتش يقترب من الانضمام لهذا النادي!

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في خطوة مفاجئة.. كوفاسيتش يقترب من الانضمام لهذا النادي! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن النجم الدولي الكرواتي ماتيو كوفاتشيتش (24 سنة)، لاعب ريال مدريد الإسباني المعار لتشيلسي الإنجليزي، يجري محادثات مع الروسي زينيت للموسم المقبل.

وأفادت الصيفة البريطانية، أنه لا يوجد في ريال مدريد مكان للاعب خط الوسط الكرواتي، الذي وصفه موقع "فور فور توو" بأنه "اللاعب الأكثر فائدة في الدوري الممتاز".

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الجدير بالذكر ان كوفاسيتش هذا الموسم الذي أعير خلاله لتشيلسي من النادي الأبيض، حيث لم يعجبه طريقة رحيله إلى لندن، ومع ذلك، لا تتضمن الاعارة الخاص به خيار الشراء.

وفوق كل ذلك، تم منع الكيان الإنجليزي العريق من تسجيل اللاعبين، وهذا ما يعني أنه لا يمكن الاستمرار فيه.

وقال ماوريسيو ساري، المدرب الحالي لكوفاسيتش، إنه يريد أن يستمر: "أريده أن يبقى معنا"، اعترف بذلك قبل عشرة أيام)، وهو سيناريو غير ممكن في الوقت الحالي، لذلك، وفقًا لمعلومات ديلي ميل، يعمل ممثلوهم على إيجاد مخرج ، مع وضع زينيت بطرسبرج الروسي، في مكان جيد الآن.