رياضة | ريفالدو يهاجم كوتينيو بتصريح ناري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريفالدو يهاجم كوتينيو بتصريح ناري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد ريفالدو أسطورة فريق برشلونة الإسباني السابق، على أنه لم يكن من الجيد ما قام به فيليبي كوتينهو في إحتفاليته ضد مانششستر يونايتد بدوري الأبطال.

وقال ريفالدو في تصريحات صحفية: "لقد سجل هدفاً جميلاً، لكن ليس جيداً أن تقوم بهكذا إحتفال ضد مشجعي فريقك، الجماهير تنتقد اللاعب لأنها تعرف أنه يملك الأفضل".

وأضاف: "لا أعرف ماذا حدث له خلال الأسبوع أو ما قرأه في الصحف أو ماشاهده في التلفاز. لكن ما يجب عليه فعله هو الإستمرار بالعمل والتفكير في المباراة المقبلة وتسجيل الأهداف".

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ووجه نصيحة للاعب على لسان الجمهير بقوله: "نحتاجه للتسجيل، لأنه بذلك سيغير كل شيء وسيجعله جديراً باللعب في هذا النادي".

وواصل قائلاً: "لو كنت مكان كوتينهو لأستمريت مع البارسا، هو لاعب مميز جداً ولا يمكن أن يخرج مهزوماً من هذا النادي".

واختتم: "اللعب في البارسا شيء رائع، أنت تلعب في دوري الأبطال والجميع يتحدث عن هذا الفريق، بالتأكيد لن يجد نادي أخر كالبارسا".