رياضة | فرانكفورت يفتح باب المفاوضات مع كبار أوروبا من أجل "يوفيتش"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرانكفورت يفتح باب المفاوضات مع كبار أوروبا من أجل "يوفيتش" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر نادي إينتراخت فرانكفورت الألماني، فتح الباب أمام المفاوضات مع كبار أندية أوروبا، الذين يرغبوا في التعاقد مع المهاجم الدولي الصربي لوكا يوفيتش، خلال الصيف القادم.

وأفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن فرانكفورت، قد أعلن رسميا عن تفعيل خيار شراء يوفيتش من ناديه السابق بنفكيا البرتغالي بـ8 مليون يورو، وتوقيع اللاعب مع النادي الالماني حتى 2023.

ومن المقرر أن يحصل بنفيكا على 30% من حقوق بيع اللاعب في المستقبل، ليصبح الطريق مفتوح أمام الأندية المهتمة بيوفيتش من اجل التفاوض مع إينتراخت.