رياضة | مفاجأة مدوية بشأن مستقبل محمد صلاح مع ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة مدوية بشأن مستقبل محمد صلاح مع ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في مفاجأة من العيار الثقيل تحدثت تقارير صحفية إسبانية أن المصري محمد صلاح يخطط للرحيل عن فريقه ليفربول في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وزعمت صحيفة "آس" الإسبانية، أن مح صلاح يريد الرحيل بعد إلى دخوله في صدام مع مدرب ليفربول يورجن كلوب وهو الأمر الذي جعله يفكر في الرحيل عن الأحمر ويقدم طلب رسمي بذلك للإدارة.

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وأوضحت الصحيفة أن ملاك النادي الإنجليزي قد يضطرزن لتخفيف الصدام بينهنا وجعل اللاعب يسحب طلبه ويصب تركيزه على مباريات الفريق.

وذكرت تقارير صحفية أن ناديي ريال مدريد وبرشلونة مهتمان بالتعاقد مع المصري الدولي محمد صلاح وذلك خلال فترة الميركاتو الصيفي القادم.

ويتساوى محمد صلاح مع سيرخيو أجويرو في صدارة قائمة هدافي الدوري الانجليزي برصيد 19 هدفاً لكلاً منهما هذا الموسم حتى الآن.