رياضة | نجم برشلونة يتلقى صدمة كبيرة

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أفادت تقارير صحفية إسبانية، ان الفرنسي صامويل أومتيتي، مدافع فريق برشلونة الإسباني، قد عاود المعاناة من الألم مرة أخرى في الركبة اليسرى، وصارت عودته تمثل "لغزًا".

وأفادت صحيفة "الآس" أنه لا يجرؤ أحد في البارسا على التنبؤ بموعد عودته، وهناك قلق واضح داخل مكاتب الكامب نو، حول تكرار هذه الاصابة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه لا يستبعد ان يكون موسم أومتيتي قد إنتهى، بسبب تكرار الاصابة في الركبة اليسرى.

وكان أطباء نادي برشلونة قد حذروا بالفعل أومتيتي أنه إذا لم يخضع لعمل تنظير جراحي للركبة اليسرى، فإن الانزعاج سيعود مرة أخرى.