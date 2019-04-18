رياضة | ريال مدريد ينتصر على برشلونة ويقترب من خطف صفقة الموسم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد ينتصر على برشلونة ويقترب من خطف صفقة الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صار نادي ريال مدريد الإسباني، مهتمًا بشراء المهاجم الصربي المتألق لوكا يوفيتش، ولديه علاقة ممتازة مع ناديه، إينتراخت فرانكفورت الألماني في الوقت نفسه.

ويحرص الميرنجي على التفاوض بشأن التبادل حيث يراقب فرانكفورت لاعبين مثل راؤول دي توماس - حاليًا معار لـ رايو فاليكانو - ومهاجم الشباب بيدرو رويز ديلجادو.

وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن ريال مدريد تغلب على برشلونة في سعيه للاعب حيث تقابل وكيله مع خوسيه أنجيل سانشيز في مارس وفي الوقت نفسه، تضاءل اهتمام برشلونة باللاعب.