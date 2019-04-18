رياضة | هل ينتهي مصير بيل بـ"الطرد" من ريال مدريد ؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هل ينتهي مصير بيل بـ"الطرد" من ريال مدريد ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتمثل الطريقة الأكثر مباشرة للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان، والتي يطبقها مع لاعبه جاريث بيل ليوضح أن الويلزي ليس ضمن خططه للموسم المقبل، هي عدم إشراكه بإنتظام ضمن التشكيلة الأساسية.

ويعد وجود النجم الدولي الويلزي على مقاعد البدلاء، ودخوله الملعب مع تبقي 10 دقائق فقط لنهاية المباراة ضد ليجانيس أقوى إعلان عن نوايا المدرب.

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وأفادت صحيفة "El Confidencial" الإسبانية، أنه يجب على بيل أن يأخذ مستقبله في ريال مدريد على محمل الجد، وأن يقوم بالتفكير في عدم جدوى البقاء في مشروع فشل في أن يصبح نجمه الأول، خاصة أن اللاعب يمتلك عقد حتى عام 2022 وخططه هي عدم المغادرة لكن زيدان أوضح له الحقائق التي هي أقوى من الكلمات.

بالنسبة لبيل، كانت خيبة أمل كبيرة في الخروج من الأحد عشر في المباراة أمام ليجانيس ورؤية كيف كان المدرب يراهن على شاب مثل فيدي فالفيردي وحتى فرانشيسكو إيسكو وماركو أسينسيو في يوم لم يكن متاح خلاله توني كروس، ولم يتعرض فيه الويلزي لأي نوع من عدم الراحة.

بدأ بيل يشعر بالتهميش حيث حاول زيدان الذي وضع مارسيلو في التشكيلة الأساسية لغرض إستعادته، ولكنه لا يتصرف بنفس الطريقة مع بيل، الغضب وخيبة الأمل داخل الويلزي.