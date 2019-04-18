رياضة | تعليق مثير من "رافائيل بينيتيز" حول فترته التدريبية لريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعليق مثير من "رافائيل بينيتيز" حول فترته التدريبية لريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد المدرب الإسباني الكبير رافائيل بينيتيز، المدير الفني الحالي لفريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، بفترته التدريبة السابقة لفريق ريال مدريد الإسباني.

وقال بينيتيز في تصريحات لـ "راديو ماركا": "كان لدى بعض المعلومات وشعرت أن زيدان يمكن أن يعود إلى مدريد وإذا كان المشجعون سعداء، فهذا رائع".

وأضاف: "كان من الرائع أن فترتي في مدريد كانت مع وجود لويس دي كارلوس، لدي ذكريات جيدة عن وقتي هناك".