رياضة | وش السعد على المارد الأحمر.. من هو الكرواتي إيفان بيبيك حكم مباراة الأهلي وبيراميدز؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وش السعد على المارد الأحمر.. من هو الكرواتي إيفان بيبيك حكم مباراة الأهلي وبيراميدز؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن إسناد مباراة الأهلي وبيراميدز المقرر لها مساء الخميس، والمؤجلة من الجولة 25 للدوري الممتاز، إلي طاقم حكام كرواتي بقيادة الحكم الدولي "إيفان بيبيك".

ويعاون "بيبيك" في إدارة لقاء الأهلي وبيراميدز كل من، ايفيكا مودريتش وجوران بيريكا، وتوهومين بيجيان حكماً رابعاً.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أبرز المعلومات عن الكرواتي "إيفان بيبيك" وأبرز الأرقام خلال مسيرته التحكيمية:-

- إيفان بيبيك من مواليد 30 مايو لعام 1977 ويبلغ عمره 41 عامًا

- حصل على الشارة الدولية عام 2003، وأدار أولي مبارياته في الدوري الكرواتي الممتاز في 5 أغسطس لعام 2006 وجمعت فريقي سلافين بيلوبو، وإن كيه زغرب وانتهت بفوز الأخير 1-0.

- يتقن التحدث بلغتين، الإنجليزية، الإيطالية بالإضافة إلى لغته الأم "الكرواتية".

- اختير ضمن القائمة الأولية للحكام المشاركين في بطولة كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا إلا أنه تم استبعاده لاحقاً

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- أدار إيفان بيبيك 311 مباراة في مختلف البطولات خلال مسيرته التحكيمية، وأشهر البطاقة الصفراء 1445 مرة، بينما أشهر البطاقة الحمراء بعد إنذارين 60 مرة، وأشهر البطاقة الحمراء مباشرة 29 مرة، واحتسب 109 ركلة جزاء.

- سبق وأدار "بيبيك" مباراة وحيدة بالدوري المصري جمعت بين الأهلي والزمالك في 17 سبتمبر لعام 2007 بالدوري الممتاز وانتهت بفوز المارد الأحمر بهدف دون رد سجله "محمد أبوتريكة".

- كما أدار مباراة لمنتخب مصر للشباب ضد منتخب بارجواي عام 2009 في بطولة كأس العالم تحت 20 عامًا، وخسر منتخب الفراعنة بنتيجة 2-1.

- أدار 10 بمباريات في تصفيات أوروبا المؤهلة لبطولة كأس العالم واشهر البطاقة الصفراء 35 مرة، والبطاقة الحمراء بعد إنذارين مرتين فقط، بينما احتسب ركلتي جزاء.

- كما أدار الحكم الكرواتي 12 مباراة في دوري أبطال أوروبا، و35 مباراة بالدوري الأوروبي، و11 مباراة بكأس الاتحاد الأوروبي بالإضافة للعديد من المباريات في البطولات المختلفة.

- أدار إيفان بيبيك 160 مباراة في بطولة الدوري الكرواتي واشهر 761 بطاقة صفراء، و33 بطاقة حمراء بعد إنذارين، و15 طرد مباشر، واحتسب 61 ركلة جزاء.

- كما سبق وقاد 13 مباراة بالدوري السعودي للمحترفين، ومباراتين بكأس خادمين الحرمين الشريفين.