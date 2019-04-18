رياضة | ريال مدريد يفاجئ نجمه الواعد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يفاجئ نجمه الواعد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسارع النجم البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور، لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، العودة للمشاركة مع الفريق، لكن ريال مدريد يبطئه.

وبلا شك يعتبر فينيسيوس جونيور، أحد لاعبي ريال مدريد القلائل الذين لن يحاولوا إقناع زين الدين زيدان بالفترة المتبقية من الموسم، وقد أصيب البرازيلي في 5 مارس، وبعد شهر ونصف خارج الفريق، هو مستعد للعودة.

Advertisements

وذكرت صحيف "ماركا" الإسبانية، أنه على الرغم من أنه من المتوقع أن يفوت شهرين، إلا أنه في طريقه لإعادته قبل الموعد المحدد، كانت خطة فينيسيوس هي الظهور مرة أخرى أمام أتليتيك بيلباو يوم الأحد لقد كان يعمل مع الكرة منذ الأسبوع الماضي، لكن ريال مدريد لايملك خطط لعودته مبكرًا.

على هذا النحو، لن يطلب زيدان من اللاعب البرازيلي إثارة إعجابه، وقد قرر بالفعل أن المهاجم سيكون جزءًا من خططه للموسم المقبل، ومع عدم وجود أي شيء على المحك، لا يرى أي فائدة في أخذ أي فرص.

الحقيقة هي أن عودة فينيسيوس يتم ابطاؤها ويتم تشجيعه على إظهار الصبر إذا كان الأمر متروكًا له، لكان قد عاد سريعًا ، لكن مدريد يصر على أنه سيتم تقديمه ببطء النادي متأكد سيلعب ضد رايو فاليكانو في 28 أبريل.