رياضة | ريال مدريد يمنح زيدان "سلطات إستثنائية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يمنح زيدان "سلطات إستثنائية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

منح مسؤولو ريال مدريد الإسباني للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان سلطة التوقيع على كل تغيير في صفوف فريق العاصمة الإسبانية، حيث سيجتمع زيزو مع اللاعبين في جلسات منفردة.

الجدير بالذكر أنه يكون الميركاتو الصيفي القادم سهلاً في فالديباس، حيث سيكون هناك الكثير من العمل الجاري أكثر مما كان عليه في السنوات الأخيرة.

وأفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن هذا الموسم "الفقير" قد ترك للنادي الكثير ليفعلوه من أجل إعطاء زين الدين زيدان تشكيلة يمكنها المنافسة مرة أخرى في الموسم المقبل، ويمكن أن يكون هناك ما يصل مجموع القادمين والراحلين إلى 20 لاعب لكن هذا بموافقة زيدان الشخصية.

Advertisements

وسيكون الفرنسي مسؤولاً عن قيادة الثورة ، مما يعني أنه سيكون له رأي حاسم في أي تحركات تحدث ، وقال زيدان في هذا السياق: "ستكون هناك تغييرات في الفريق ، هذا واضح"، على الرغم من أنه يصر على أنها لن تكون "ثورة" بل "تطوير"، إلا أنه يعتقد أن هذه التغييرات ستجتاح الفريق.

ربما تكون قضية جاريث بيل هي الأهم، ولن يعتمد زيدان على الأغلب عليه في الموسم المقبل، وسيكون على المدرب مهمة صعبة لإقناع هؤلاء اللاعبين الذين يريدهم أن يلعبوا دورًا في النادي، مثل فاران وكيلور نافاس، الذين يرغبوا أن يكونوا لاعبين مهمين.

يحاول كل من النادي والمدرب بالفعل التخطيط لتشكيلة الفريق في الموسم المقبل، ويريدان إجراء التغييرات في أسرع وقت ممكن، يريد زيدان تشكيل فريقه لكنه يعرف أنه من الصعب تحقيق ذلك بالنظر إلى حالة السوق.