رياضة | تصريح مثير من كلوب عن مواجهة برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصريح مثير من كلوب عن مواجهة برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي على مواجهة برشلونة في الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا بأنها ستكون المرة الأولى الاي يقيس فيها نفسه كمدرب وذلك عقب الفوز على بورتو بأربعة أهداف مقابل هدف في مباراة العودة من دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا والتأهل للدور قبل النهائي للبطولة.

وقال كلوب في تصريحات نقلتها صحيفة سبورت الإسبانية: "نحن في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية، هذا شيء رائع".

وأضاف: " رأيت آياكس ولو كنت مرتدياً قبعة وكنت حاضر مباراتهم لرفعتها لهم احتراماً على يقدمونه، شيء لا يصدق حقاً وستكون هناك أربع فرق قوية في نصف النهائي".

وتابع : "لا أعتقد أن النتيجة تعبّر عن المباراتين، بورتو كان نداً قوياً اليوم وتسبّب لنا بمشاكل ومن الرائع أن تكون جزءًا من مباراة ترى جمهور فريق الخصم يشجعون فريقهم بحماس وشغف، إنها أجواء كرة قدم تقليدية".

Advertisements

وأردف قائلاً : "ﺇﻧﻬﺎ ﺃﻧﺒﺎﺀ ﺟﻴﺪﺓ ﺣﻘًﺎ وجود ﻧﺼﻒ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﺑﻴﻦ ﻟﻴﻔﺮﺑﻮﻝ ﻭﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ، ﺃﻧﺎ ﻓﺨﻮﺭ وسعيد ﺣﻘًﺎ ﺑﺎﻷﻭﻻﺩ".

واستطرد قائلا :" كان سواريز وكوتينهو لاعبين رائعين عندما كانوا في ليفربول، ستكون مُباراة مميزة للغاية بالنسبة لهم، ستكون مُباراة مميزة للغاية بالنسبة لنا وأود أن أؤكد أنها لن تكون مباراة سهلة ولكن لدينا عدة مهام قبل ذلك".

وواصل حديثه : "ستكون المرة الأولى التي أقيس فيها نفسي كمدرب ضد البارسا باستثناء بعض المباريات الودية، أنا أتطلع إلى هذه اللحظة".

واختتم كلوب تصريحاته عن كيفية وطريقة إيقاف ليونيل ميسي قائلًا:" لا أحد استطاع من قبل إيقاف ميسي لكننا سنحاول، شكرًا للرب، أنني لست مضطرًا للتفكير في كيفية إيقاف ميسي هذه الليلة، احتاج لبضع ليال كي أجد الطريقة".