رياضة | ريال مدريد يحسم مصير لاعبيه "المتخاذلين"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يحسم مصير لاعبيه "المتخاذلين" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مع اقتراب انتهاء موسم مخيب لريال مدريد الإسباني، تم تحليل قضايا الفريق هذا الموسم، وإنتهوا إلى أنه من الضروري مساعدة اللاعبين على استعادة مستواهم بدلاً من التخلي عنهم.

وأفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن الهزيمة في برنابيو ضد جيرونا في فبراير وضعت حداً لما كان يمكن أن يكون عودة للمنافسة على الليجا، وأعقبه الإقصاء من كأس الملك ودوري أبطا أوروبا، وإنهى لوس بلانكوس موسم مخيب للأمال بلا طموح أو جوع لتحقيق الألقاب.

يتطلع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان لإيجاد حلول لموسم 2019/20 يأخذ في الاعتبار أخطاء هذا الموسم، بما في ذلك الشكل السيئ للاعبين الرئيسيين مثل إيسكو ومارسيلو وجاريث بيل في مدريد، يعتقدون أن بإمكانهم تغيير الموقف والعودة إلى المنافسة، كما يفترض تاريخهم.

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ولتحقيق ذلك، سيحتاجون إلى تكرار العروض الرائعة من المواسم السابقة، وتشير عودة زيدان إلى بداية جديدة كان يمكن أن يبقى سولاري حتى نهاية الموسم، ولكن تم النظر لزيدان كشخص يمكن أن يضع حدا لسقوط الفريق.

وبالرغم من أن موقف العديد من اللاعبين قد خيب آمال النادي، إلا أنهم واثقون من أن زيدان يمكنه تحقيق أقصى استفادة من الفريق الحالي سيكون لدى صاحب الـ 46 عامًا الكلمة الأخيرة، لكن أولويته هي مساعدة لاعبين مثل بيل وايسكو ومارسيلو في الوصول إلى الحد الأقصى لمستواهم.

ريال مدريد ليس حريص على اكتساح أكثر من عشرة لاعبين واستبدالهم بتعاقدات جديدة، بل الحفاظ على نفس النواة ومساعدتهم وإعادة تحويلهم إلى لاعبين فازوا بثلاثة ألقاب متتالية في دوري أبطال أوروبا.