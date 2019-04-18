رياضة | جوارديولا يوجه رسالة للاعبيه بعد توديع دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جوارديولا يوجه رسالة للاعبيه بعد توديع دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي لاعبيه بالفوز على توتنهام السبت المقبل في الدوري من أجل الحفاظ على اللقب وذلك عقب الفوز على توتنهام بأربعة أهداف مقابل 3 أهداف في مباراة العودة في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا وتوديع البطولة.

وقال جوارديولا في تصريحات نقلها موقع النادي الرسمي: "نعم، إنه شعور صعب، الخروج قاس لكن علينا تقبله، لقد كانت مباراة جميلة بالنسبة للجميع، في الشوط الثاني فعلنا كل شيء، سجلنا الأهداف التي كنا نحتاجها لكن تهانينا لتوتنهام وأتمنى لهم كل التوفيق في نصف النهائي".

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وأضاف:" أنا فخور للغاية، خاصة بالجماهير وردة فعلها، لم أر من قبل الاستاد كما هو اليوم، نشعر بالحزن من أجلهم ولكنهم يعرفون أننا قدمنا كل شيء وأن هذه هي كرة القدم التي لا يمكن التنبؤ بها، للأسف لم نتأهل للدور التالي".

ووجه جوارديولا رسالة للاعبيه قائلاً : "علينا أن نرد الفعل يوم السبت لكننا لن نفكر كثيرًا في هذا الأمر الآن، سنرتاح بأكبر قدر ممكن ثم سنبدأ الاستعداد للمباراة".

واختتم جوارديولا تصريحاته قائلاً :" قاتلنا كثيرًا لمدة 8 أو 9 أشهر من أجل الدوري الإنجليزي الممتاز، الأمر بين أيدينا، إنه أمر صعب بالطبع ولكن يتعين علينا القيام بذلك".