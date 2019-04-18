شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مباريات اليوم الثاني لبطولة الجونة للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تستأنف اليوم الخميس منافسات المرحلة الأولى من بطولة الجونة الدولية للاسكواش، والتي تستضيفها مدينة الجونة حتى السادس والعشرين من أبريل الجاري.

وتقدر القيمة المادية لجوائز البطولة بحوالي 165 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات، وهو ما يضعها بتصنيف فئة البلاتينيوم وهو أعلى تصنيف في بطولات الإسكواش حيث يشارك في البطولة الدولية 96 لاعبًا من 20 دولة فى البطولة، هم الأفضل في التصنيف العالمي، وفي مقدمتهم علي فرج المصنف الأول عالميًا ورنيم الوليلي المصنفة الأولى.

وتحمل رنيم الوليلي لاعبة وادى دجلة والمصنفة الأولى عالميًا لقب النسخة الماضية من البطولة عن السيدات، فيما يحمل مروان الشوربجى المصنف العاشر لقب البطولة عن رجال الإسكواش بنسخة 2018.

وجاءت مباريات المصريين في البطولة كالتالي:

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ندين شاهين x لوسي تورمل

روان العربي x جيني دونكالف

يوسف سليمان x كريم علي فتحي

زينة مكاوي x فريدة محمد

يثرب عادل x ألكسندرا فولر

فارس الدسوقي x تود هارتي

عمر عبد المجيد x نافزوان عدنان

كريم الحمامي x ماكس لي

محمد رضا x جريج لوبان