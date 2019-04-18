شكرا لقرائتكم خبر عن الفيوم يواجه الإعلاميين والتعدين مع سوهاج لحسم تذكرة البقاء بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تختتم اليوم مباريات القسم الثانى بإقامة 21 مباراة فى المجموعات الثلاث ستحسم الفرق الهابطة للقسم الثالث ، بالإضافة إلى الفريق الثالث الصاعد لدورى الأضواء من المجموعة الثانية لفرق القاهرة بعد المنافسة النارية بين الثلاثى أف سى مصر وسيراميكا كليوباترا والقناة ، وذلك بعد صعود أسوان من المجموعة الاول بالصعيد وطنطا من بحرى .

ففى المجموعة الأولى هناك مباراتين غاية فى القوة والندية ستحسم الفريق الرابع الهابط للقسم الثالث ما بين الفيوم والنصر للتعدين حيث يلتقى الفيوم صاحب المركز الحادى عشر برصيد 28 نقطة مع الإعلاميين ، بينما يواجه النصر للتعدين صاحب المركز العاشر بنفس الرصيد من النقاط مع سوهاج وفى حالة تساوى الفريقين فى النقاط يهبط مباشرة التعدين بنتيجة المواجهات المباشرة بينهما .

علي استاد بني سويف يستضيف تليفونات بني سويف نادي الوليدية الهابط رسميا لدوري القسم الثالث بينما سيودع تحرير أسوان دوري القسم الثاني عندما يستضيف المنيا بإستاد التحري في المباراة الأخيرة للفريق بعد هبوط التحرير للقسم الثالث .

وسيحل الألمونيوم ضيفا علي طهطا فيما يستضيف ديروط نظيره بني سويف في الوقت الذي يستكمل فريق اسوان احتفالاته بالصعود للممتاز عندما يحل ضيفا علي مركز شباب ناصر ملوي الهابط رسميا للقسم الثالث .