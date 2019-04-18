انت الان تتابع جوارديولا: ما حدث قاسيًا.. وعلينا القتال في الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:سعد الدين محمود ١٨ أبريل ٢٠١٩ - ١٢:٠٤ ص

بيب جوارديولا

أكد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، أن فريقه مطالب بعدم التفكير كثيرًا في خروجه من بطولة دوري أبطال أوروبا، والاستعداد جيدًا لمباراة السبت أمام توتنهام في البريميرليج. وأضاف: «نعم الخروج من دوري الأبطال شعور قاس، لكن علينا قبوله، ونحن قدمنا كل شيء، وتمكننا من تسجيل الأهداف التي كنا نحتاجها، لكن في النهاية أهنئ توتنهام، وأتمنى التوفيق لهم». وواصل: «علينا أن نرد الفعل يوم السبت، لكننا لن نفكر كثيرًا في هذا الأمر الآن، نحتاج للحصول على الراحة بأكبر قدر ممكن ثم سنبدأ الاستعداد للمباراة الهامة».

وتابع: «بذلنا مجهودا كبيرا هذا الموسم، وقاتلنا طوال نحو 9 أشهر، للفوز بالدوري الممتاز، وأعتقد أن الأمر مازال في أيدينا رغم صعوبته، لكننا مطالبون به». وأردف : «أنا فخور بالجماهير ورد فعلها، لم أر من قبل الاستاد كما هو اليوم، نشعر بالحزن من أجلهم، ولكنهم يعرفون أننا قدمنا كل شيء وأن

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