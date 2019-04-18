انت الان تتابع عبد ربه: الزمالك الأحق بالدوري.. وساسي يذكرني بنفسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:سعد الدين محمود ١٨ أبريل ٢٠١٩ - ٠١:٢٧ ص
حسني عبد ربه
يرى حسني عبد ربه، قائد النادي الإسماعيلي المعتزل، أن الزمالك هو الأقرب للتتويج بلقب الدوري المصري هذا الموسم، مشيرًا إلى أن الأهلي يأتي كثاني المرشحين الأقرب للتتويج بالبطولة ومن خلفه بيراميدز. وأكد عبد ربه، خلال تصريحاته، مساء الأربعاء، عبر قناة «ON sport»، أن الزمالك يقدم أقوى مستوى له منذ سنوات هذا الموسم، ويملك أفضل اللاعبين، وهو الأحق باللقب من أي فريق آخر، مشيرًا إلى أن التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط القلعة البيضاء، هو أفضل لاعب في الدوري المصري.
وتابع: «فرجاني ساسي صنع الفارق بشكل واضح مع الزمالك هذا الموسم، وأكثر ما يعجبني في أدائه هو أنه يذكرني بطريقة لعبي التي تجمع بين الهجوم والدفاع». وعن النادي الإسماعيلي، شدد لاعب الوسط الدولي السابق، أن النادي لن يعود للمنافسة على البطولات قبل أن يتحلى مسؤولوه بالعدل والعمل لصالح الفريق. وأوضح،
وتابع: «فرجاني ساسي صنع الفارق بشكل واضح مع الزمالك هذا الموسم، وأكثر ما يعجبني في أدائه هو أنه يذكرني بطريقة لعبي التي تجمع بين الهجوم والدفاع».
وعن النادي الإسماعيلي، شدد لاعب الوسط الدولي السابق، أن النادي لن يعود للمنافسة على البطولات قبل أن يتحلى مسؤولوه بالعدل والعمل لصالح الفريق.
وأوضح، أنه قرر الاعتزال بعد شعوره بتجاهل شديد من مجلس إدارة النادي الذي ليس له أي علاقة بكرة القدم، كما أنه لم يجد من يدافع عنه من مسؤولي النادي عندما كان يتعرض للهجوم من البعض، وهو ما اعتبره رسالة لإبعاده عن الفريق، ليتخذ القرار.
وأشار عبد ربه، إلى أنه يعتبر الأهلي والزمالك هم «أندية الدولة» ولا يمكن مقارنة أي ناد آخر بهما، لأنهما يلقون دعمًا كبيرًا من الجميع، لكن هذا لا يقلل من الجهد المبذول من مسؤوليهم.
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